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إستمرار المباحثات بين إيران و4+1 مع التركيز على إلغاء الحظر

إستمرار المباحثات بين إيران و4+1 مع التركيز على إلغاء الحظر
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

لقد مرّ نحو 29 يوما على انطلاق الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا مع التركيز على الغاء الحظر، وسط استمرار المباحثات بين كبير المفاوضين الإيرانيين "علي باقري كني" وممثلي دول 4+1.

العالم - إيران

والتقى "باقري كني" بفندق كوبورغ عند الساعة الثانية من عصر اليوم الاحد حسب التوقيت المحلي في عاصمة النمسا، التقى منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا"، كما اجرى مباحثات مع رؤساء وفود الدول المفاوضة.

هذه اللقاءات باتت متعارفة يوميا خلال الفترة الاخيرة، لمناقشة القضايا العالقة والتوصل إلى "اتفاق جيد" لطالما اكدت عليه إيران، ورغم كافة العراقيل التي يضعها الغربيون في مسار هذه الجهود.

وبدأت جولة المفاوضات الثامنة بين إيران ومجموعة 4+1، في 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي، وقد حققت بعض التقدم لغاية الآن وفق تأكيد الوفود المشاركة.

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إستمرار المباحثات بين إيران و4+1 مع التركيز على إلغاء الحظر

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