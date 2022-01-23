إستمرار المباحثات بين إيران و4+1 مع التركيز على إلغاء الحظر

العالم - إيران

والتقى "باقري كني" بفندق كوبورغ عند الساعة الثانية من عصر اليوم الاحد حسب التوقيت المحلي في عاصمة النمسا، التقى منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا"، كما اجرى مباحثات مع رؤساء وفود الدول المفاوضة.

هذه اللقاءات باتت متعارفة يوميا خلال الفترة الاخيرة، لمناقشة القضايا العالقة والتوصل إلى "اتفاق جيد" لطالما اكدت عليه إيران، ورغم كافة العراقيل التي يضعها الغربيون في مسار هذه الجهود.

وبدأت جولة المفاوضات الثامنة بين إيران ومجموعة 4+1، في 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي، وقد حققت بعض التقدم لغاية الآن وفق تأكيد الوفود المشاركة.