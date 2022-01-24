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أنباء عن سماع دوي انفجارات في أبوظبي

أنباء عن سماع دوي انفجارات في أبوظبي
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر خبرية مساء الأحد عن سماع دوي انفجارات في سماء ابو ظبي.

العالم - الإمارات

وقالت المصادر ان 4 انفجارات قوية هزت العاصمة الاماراتية، تلتها أصوات صفارات الإنذار.

وتحدثت المصادر عن توقف حركة الطيران في مطار ابوظبي.

يذكر أن هجوما وقع يوم الإثنين الماضي، استهدف مستودع وقود تابعا لشركة بترول أبوظبي الوطنية، خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وأسفر الهجوم عن مقتل هنديين وباكستاني. كما أصيب ستة أشخاص في منشأة النفط والغاز عندما تسبب حريق في انفجار صهاريج وقود.

كانت الإمارات جزءا من تحالف العدوان الذي تقوده السعودية والذي بدأ الحرب في اليمن عام 2015. ورغم أنها سحبت قواتها إلى حد كبير من الصراع، إلا أنها لا تزال منخرطة بشدة في العدوان.

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