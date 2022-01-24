أبرز أحداث الشمال الأفريقي خلال اسبوع – الجزء الأول

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان الاعتداء على الصحفيين بات يتكرر خاصة في احتجاجات الشارع وهذا ما يقلق الصحفيين في اداء مهامهم.

واضافت منيرة شريفي ان السلطات تتحدث على انها تحترم الحريات وتقوم بتقديم تعهدات في كل مناسبة بانها لا تسعى بالتدخل في شؤون الصحفيين، مؤكدة انه على الواقع هناك حقيقة اخرى، هي ان العمل الصحفي خاصة في الشارع يكتسي خطورة كبرى وليس هناك حماية للصحفي خلال أداء مهامه، وبالتالي فإن الصحفي أصبح محط اعتداء من كل الاطراف.

وبشأن الوضع السياسي في ليبيا قال مراسل العالم عبد المنعم الجهيمي ان هناك عدة اسباب لعبت دورها في فشل مجلس النواب في تحديد موعد ثابت للانتخابات الليبية، لعل أبرزها ما يتعلق بالخلافات السياسية الفاعلة في المشهد الليبي وايضا الخلاف بين الدول التي لها تدخلات واضحة في الشأن الليبي.

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