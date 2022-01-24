وكيل وزارة الإعلام اليمنية: الإمارات لم تعد بلدًا آمنًا

العالم - خاص بالعالم

وقال نصر الدين عامر وفي حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية خلال تغطية خاصة للعملية القوات اليمنية بالعمقين السعودي والإماراتي، إن عملية "إعصار اليمن الثانية" التي استهدفت العمقين السعودي والإماراتي جاءت ردأ على مجازر العدوان السعودي والاماراتي ضد الشعب اليمني.

وأضاف: أن النظام الاماراتي والسعودي بعد المجزرة الشنيعة التي ارتكبها في محافظة صعدة اليمينة، تعامل بكبر وغرور، واستهان بدماء ابناء الشعب اليمني من خلال انكار هذه المجزرة.

أوضح نصر الدين عامر أن الامارات بلد غير آمن طالما تستمر بعدوانها ضد الشعب اليمني، ولن تنال الامن والاستقرار حتى تخرج من الاراضي اليمينة وتنهي عدوانها على الشعب اليمني.

وأكد وكيل وزراة الاعلام اليمنية، أن لا احد يتسطيع ان ينقذ الامارات من صواريخ وبالستيات والطائرات المسيرة للقوات الينمنية التي تواجه احدث المنظمات الدفاعية الاميركية.

هذا وقد شنت القوات المسلحة اليمنية هجوما واسعا في العمقين السعودي والإماراتي، استهدف مواقع استراتيجية وعسكرية.

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