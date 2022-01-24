العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف ان الاطراف المتنازعة في البيت الفلسطيني تلقت دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى جلسات حوار منفردة مع الفصائل الفلسطينية، مؤكدا ان هناك ستة فصائل ذذهبت الى الجزائر والتقت مع لجنة شكلت من قبل الرئيس عبد المجيد تبون للتحاور مع الفصائل الفلسطينية تحت عنوان جس النبض تمهيدا لما تسعى اليه الجزائر من اقامة لقاء جامع بين كل الفصائل الفلسطينية.

حمزة البشتاوي اضاف انه لا يمكن للجزائر ان تكون منحازة لطرف فلسطيني دون آخر كما الكل الفلسطيني منحاز الى الجزائر وموقفها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

واشار الى ان المبادرة الجزائرية بشأن فلسطين هي مقدمات لاعادة دور الجزائر العربي والاقليمي ومرتبطة في موضوع انعقاد القمة العربية في الجزائر.

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