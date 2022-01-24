العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف انه من غير المعقول ان تذهب الجزائر في عملية مصالحة لدعم القضية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية غير متفقة ومشتتة في الموقف وفي الرأي وكذلك هذا من غير المنطقي تماما.

بلقرون اشار الى ان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعمد على العمل من أجل مصالحة وطنية ما بين الفصائل الفلسطينية، لأن مواقف الجزائر ثابتة بشأن القضية الفلسطينية وان الجزائر لها دور مشرف في هذا الشأن وانها سبق ان رفضت تصنيف فصائل المقاومة كحركات ارهابية وهذه الخطوات تؤكد دعم لجزائر المستمر للقضية الفلسطينية.

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