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الرياض تقترح عقد ملتقى الأعمال العراقي-السعودي المقبل في بغداد

الرياض تقترح عقد ملتقى الأعمال العراقي-السعودي المقبل في بغداد
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

اقترح وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، اليوم الإثنين، عقد ملتقى الأعمال العراقي-السعودي المقبل في بغداد، مشدداً على ضرورة ترجمة التوصيات والقرارات إلى أفعال.

العالم - العراق

وقال القصبي خلال ملتقى الأعمال العراقي-السعودي المنعقد بالرياض، وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "أقترح أن يكون الملتقى سنوياً، وأن يكون العام القادم في العراق، ولكن لابد من وضع اجندة للاستفادة من الملتقى وتطويره".

وأشار إلى أن "الكثير من السعوديين والعراقيين يجهلون الفرص بين البلدين، لذلك لا بد من تحديد الفرص وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين"، مشدداً على "أهمية أن تترجم التوصيات والقرارات إلى أفعال".

وكان الأمين العام لمجلس وزراء العراق حميد الغزي قد صرح في وقت سابق اليوم الاثنين، أن بلاده والسعودية سيوقعان يوم غد اتفاقية بشأن الربط الكهربائي لاستبدال الطاقة، فيما أشار إلى أن وفداً من وزارة الزراعة سيزور السعودية قريباً، مضيفا في كلمة له خلال ملتقى الأعمال العراقي - السعودي المنعقد بالرياض، أن "التعاون بين العراق والسعودية مستمر انطلاقاً من توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة دعم روابط الأخوّة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

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