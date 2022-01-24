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قيادي في حركة انصار الله:

الامارات تغامر بمستقبل الشركات الاجنبية داخل اراضيها

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله حزام الاسد إن العملية الواسعة للقوات اليمينة التي استهدفت العمقين السعودي والامارتي جاءت في سياق القانون الانساني والدولي وردًا على التصعيد الاجرامي بحق الشعب اليمني.

العالم - خاص بالعالم

واوضح الاسد في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية، أن الامارات في تصعيد عدوانها ضد الشعب اليمني تغامر بمستقبلها ومستقبل الشركات الاجنبية والمستثميرين الاجانب داخل اراضيها.

واضاف: أن الامارت اصبحت دولية غير آمنة بعد تصعيد عدوانها ضد الشعب اليمني ولاسيما بعد تعاظم القدرات العسكرية والدفاعية اليمنية.

واشار الاسد الى ان، الامارات تغيير تموضعها في اليمن حيث تتخذ من المنشأت المدنية ذريعة لعدوانها ضد الشعب اليمني، مشيرًا الى ان القوات اليمنية دائما ما تنتقى اهدافها بعانية وتركيز تام وسترد على اي تصعيد واستهداف من قبل العدوان الاماراتي والسعودي ضد الشعب اليمني.

وأكد الاسد ان"عملية اعصار اليمن الثانية" التي استهدفت العمقين السعودي والاماراتي جاءت في مسار توازي زمني وفي عملية مزدوجة نحو السعودية والامارات ورد شرعي على ما ترتكب السعودية والامارات من مجازر داخل الاراضي اليمنية.

هذا وقد شنت القوات المسلحة اليمنية هجوما واسعا في العمقين السعودي والإماراتي، استهدف مواقع استراتيجية وعسكرية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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قيادي في حركة انصار الله: الامارات تغامر بمستقبل الشركات الاجنبية داخل اراضيها

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