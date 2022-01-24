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أ ف ب: فرنسا تنصح رعاياها بتجنّب السفر غير الضروري إلى أوكرانيا

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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