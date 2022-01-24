الشيخ علي سلمان: إستمرار الثورة

خاص بالعالم

وتطرق البرنامج الى البيان الذي اصدره الشيخ علي سلمان من سجنه، اكد فيه انه مع الشعب في طريق النصر ولاثبات والمطالبة السلمية، مؤكداً انه من حق الشعب ادارة شؤونه والتصرف فيها بعيداً عن التعيين والوصاية والتهميش.

وفي مقدمة كتاب "مرافعة وطن" وهي مرافعة الشيخ علي سلمان كتبها في سجنه الاحتياطي في عام 2015، قال فيها: "اعتقد ان المشكلة الاساسية التي عانتها البحرين في تاريخها، ولا تزال تكمن في احتكار السلطة وجعلها في ايدي افراد قلائل يستفيدون بها باتخاذ القرار السياسي ويحرمون الشعب المشاركة الفاعلة فيها.

وقال للسلطة: تعالوا لنبي وطناً، لكن ايدي السلطة مشغولة بآلة قمع المواطنين وبنهب ثروات الوطن.

وشيخ علي سلمان يقول: يداك ايتها السلطة مثقلتان بخزي التاريخ، انفضهما وتعالي لنبي تاريخياً مشرفاً لك وللجميع.

يناقش البرنامج هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

من العاصمة البريطانية لندن: الناشط السياسي البحريني السيد جعفر الحسابي

من العاصمة البحرينية المنامة: الناشط السياسي علي العشيري

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