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العشرات من جنود الاحتلال يقتحمون المسجد الإبراهيمي

العشرات من جنود الاحتلال يقتحمون المسجد الإبراهيمي
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيان لها: إن 100 جندي إسرائيلي اقتحموا منطقة "الجاولية" شرق المسجد الإبراهيمي، لإقامة "نشاط" احتلالي.

واستنكرت "الأوقاف" هذا الاعتداء على المسجد الإبراهيمي، عادّةً أنه "مؤشر خطير جدًّا على نية الاحتلال فرض السيطرة الكاملة على الحرم، ومحاولة تهويده وتحويله لكنيس يهودي".

ومسجد الجاولي (الجاولية) بناه عام 720 هجرية/1320 ميلادية، الأمير علم الدين سنجر الجاولي، ويقع شرقي المسجد الإبراهيمي، ويتصل به برواقٍ، ولا يمكن فصلهما عن بعضهما بعضًا، لكونهما يشتركان في أجزاء من جدرانه.

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