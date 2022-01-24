الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مجلس الوزراء اللبناني يعقد أولى جلساته بعد ثلاثة أشهر

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

انعقد مجلس الوزراء في لبنان بعد غياب دام اكثر من ثلاثة اشهر وذلك وسط جو من التفاؤول حول امكانية معالجة الوضع الاقتصادي في البلا.

العالم - خاص بالعالم

يطل المجلس الوزراي بمشروع موازنة وصفت بالعقيمة اقتصاديا والمجحفة اجتماعيا سيما وانها تلبي شروط صندوق النقد الدولي اكثر من مراعاتها للوضع المعيشي للمواطنيين.

جلسة انعقدت في قصر بعبدا بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء واهم بنود جدول اعمالها مشروع موازنة العام الفين واثنين وعشرين التي وصفها المراقبون بالعقيمة اقتصاديا والمجحفة شعبيا بيحيث تلبي شروط البنك الدولي ولا تراعي الاعباء التي ستضاف على كاهل المواطنين .

المتابعون وصفو حكومة نجيب ميقاتي بالمشلولة نتيجة الضغط الدولي في توجيه مسارها وابتزازها من جهة وغياب الحوار الوطني من جهة ثانية .

يشار الى ان حكومة نجيب ميقاتي لم تتمكن بعد تشكيلها من وضع خط التعافي على طريق التنفيذ وسط استفحال الازمة المالية والاقتصادية وغياب معالجة الملفات الاشكالية لاسيما الملف القضائي وسط استمرار الضغط والابتزاز السياسي الذي تمارسه الادارة الامريكية وحلفائها في المنطقة بصدد احراج المقاومة عبر والتحريض عليها . في ظل

اي اجراءات والتوجه نحو بدائل اخرى لما في ذلك مصلحة للبنان واللبنانيين حسب تعبير المراقبين .

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

لبنان: تظاهرة لطلاب جامعة بيروت العربية لهذا السبب..

الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 6381 إصابة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة

منتخب لبنان يستعد لمواجهتي كوريا الجنوبية والعراق

عون رحب بأي تحرك من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قريبا على قناة "العالم".. سيد المقاومة يستعرض مختلف القضايا الراهنة

اتفاقيات اقتصادية بين سوريا وايران خطوة على طريق التكامل

سوريا تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق اهالي الشيخ جراح

شاهد.. مجلس الوزراء اللبناني يعقد أولى جلساته بعد ثلاثة أشهر

خلال اللقاء مع السفير الايراني في دمشق؛ وزير الخارجية السوري يتطلع الى رفع الحظر الظالم عن ايران

إصدار الترخيص لحضور الجمهور في المباراة بين ايران والعراق