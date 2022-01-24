شاهد.. مجلس الوزراء اللبناني يعقد أولى جلساته بعد ثلاثة أشهر

العالم - خاص بالعالم

يطل المجلس الوزراي بمشروع موازنة وصفت بالعقيمة اقتصاديا والمجحفة اجتماعيا سيما وانها تلبي شروط صندوق النقد الدولي اكثر من مراعاتها للوضع المعيشي للمواطنيين.

جلسة انعقدت في قصر بعبدا بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء واهم بنود جدول اعمالها مشروع موازنة العام الفين واثنين وعشرين التي وصفها المراقبون بالعقيمة اقتصاديا والمجحفة شعبيا بيحيث تلبي شروط البنك الدولي ولا تراعي الاعباء التي ستضاف على كاهل المواطنين .

المتابعون وصفو حكومة نجيب ميقاتي بالمشلولة نتيجة الضغط الدولي في توجيه مسارها وابتزازها من جهة وغياب الحوار الوطني من جهة ثانية .

يشار الى ان حكومة نجيب ميقاتي لم تتمكن بعد تشكيلها من وضع خط التعافي على طريق التنفيذ وسط استفحال الازمة المالية والاقتصادية وغياب معالجة الملفات الاشكالية لاسيما الملف القضائي وسط استمرار الضغط والابتزاز السياسي الذي تمارسه الادارة الامريكية وحلفائها في المنطقة بصدد احراج المقاومة عبر والتحريض عليها . في ظل

اي اجراءات والتوجه نحو بدائل اخرى لما في ذلك مصلحة للبنان واللبنانيين حسب تعبير المراقبين .

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