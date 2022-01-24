البرغوثي يوضح خطورة لقاء لابيد وحسن الشيخ

العالم - فلسطين

وشدد "البرغوثي" في تصريح صحفي، أن جماهير الشعب الفلسطيني المشتبكة مع قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة تجاوزت هذه اللقاءات بشكل قاطع.

ورأى "البرغوثي" أن ما يضاعف "خطورة" هذا اللقاء "أنه يأتي في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس والداخل، وفي ظل معاناة أسرانا الأبطال، وخاصة تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد".

هذا وقد أعلن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أنه التقى بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية اللقاء من قبل رئيس الوزراء وزير الحرب الكيان الصهيوني.