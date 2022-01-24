الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

البرغوثي يوضح خطورة لقاء لابيد وحسن الشيخ

البرغوثي يوضح خطورة لقاء لابيد وحسن الشيخ
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس" بالضفة الغربية جاسر البرغوثي إن لقاء عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ مع وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد استمرار لسياسة يتفق الكل الفلسطيني على فشلها، ومحاولة عقيمة لاستعادة أوضاع سابقة.

العالم - فلسطين

وشدد "البرغوثي" في تصريح صحفي، أن جماهير الشعب الفلسطيني المشتبكة مع قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة تجاوزت هذه اللقاءات بشكل قاطع.

ورأى "البرغوثي" أن ما يضاعف "خطورة" هذا اللقاء "أنه يأتي في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس والداخل، وفي ظل معاناة أسرانا الأبطال، وخاصة تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد".

هذا وقد أعلن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أنه التقى بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية اللقاء من قبل رئيس الوزراء وزير الحرب الكيان الصهيوني.

روابط ذات صلة

البرلمان الاردني يبحث قضية تهجير أهالي حي الشيح جراح

الخارجية الفلسطينة تدعو الفلسطنيين الى عدم الهجرة من البلد

الجهاد الإسلامي: مع الشعب اليمني الشقيق بمواجهة العدوان الظالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها من مطار إسطنبول بسبب موجة ثلوج قوية

البرغوثي يوضح خطورة لقاء لابيد وحسن الشيخ

بالفيديو.. استهداف قاعدة الظفرة الجوية التي تضم قوات أميركية

الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

قريبا على قناة "العالم".. سيد المقاومة يستعرض مختلف القضايا الراهنة

اتفاقيات اقتصادية بين سوريا وايران خطوة على طريق التكامل