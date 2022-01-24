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حماس تستنكر الرسومات الكاريكاتورية المسيئة لياسر عرفات

حماس تستنكر الرسومات الكاريكاتورية المسيئة لياسر عرفات
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والتي عُرضت في متحف عرفات برعاية مؤسسة ياسر عرفات.

العالم - فلسطين

ووصف بدران الرسومات الكاريكاتورية المسيئة لعرفات في المعرض بأنها "عمل مدان ومرفوض".

وقال بدران: "هناك ثوابت ورمزيات فلسطينية يحظر المساس بها أو التقليل من شأنها وفي مقدمتها الشهداء والأسرى والمقاومون".

وأضاف: "أن تأتي هذا الإساءة وسط رام الله وبرعاية رسمية فهذا خطأ أكبر يتطلب معه محاسبة القائمين عليه".

وأكد على أننا "شعب يعيش تحت الاحتلال وننظر بكل الاحترام والتقدير لكل من يواجه هذا الاحتلال ويحاربه في الماضي والحاضر والمستقبل".

وأثار معرض رسوم كاريكاتورية أقيم في متحف ياسر عرفات وافتتحه رئيس الحكومة محمد اشتية، موجة انتقادات وغضب شعبي واسع باعتباره يضم رسوما مهينة للرئيس الراحل وتاريخه.

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