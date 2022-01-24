تكسير محلات تجارية وسيارات في هجوم وحشي للمستوطنين جنوب نابلس

العالم - فلسطين

ونقلت وکالة "معا" عن عواد نجم الناطق باسم حركة فتح قوله: "إن عددا من الاصابات وقعت في صفوف المواطنين عرف منهم المواطن منتصر بالله ضميدى 17 عاما حيث تم الاعتداء على من قبل المستوطنين وتم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج".

واضاف عواد أن المستوطنين قاموا بتحطيم 50 سيارة وزجاج محل تجاري بعد رشقها بالحجارة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة خلال المسيرة التى قاموا بها بالسيارات . وأكد عواد أن المستوطنين أطلقوا النار من اسلحه اتوماتكية في الهواء بوسط حوارة والقيام بأعمال عربدة وارهابية في القرية.