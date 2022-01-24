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تكسير محلات تجارية وسيارات في هجوم وحشي للمستوطنين جنوب نابلس

تكسير محلات تجارية وسيارات في هجوم وحشي للمستوطنين جنوب نابلس
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

شن عدد من المستوطنين هجوما مساء اليوم على بلدة حوارة خلال مسيرة قاموا بها بالسيارات من حاجز زعترا إلى دوار ايتسهار تحت حماية عسكرية من قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس.

العالم - فلسطين

ونقلت وکالة "معا" عن عواد نجم الناطق باسم حركة فتح قوله: "إن عددا من الاصابات وقعت في صفوف المواطنين عرف منهم المواطن منتصر بالله ضميدى 17 عاما حيث تم الاعتداء على من قبل المستوطنين وتم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج".

واضاف عواد أن المستوطنين قاموا بتحطيم 50 سيارة وزجاج محل تجاري بعد رشقها بالحجارة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة خلال المسيرة التى قاموا بها بالسيارات . وأكد عواد أن المستوطنين أطلقوا النار من اسلحه اتوماتكية في الهواء بوسط حوارة والقيام بأعمال عربدة وارهابية في القرية.

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