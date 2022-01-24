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مديرة الديوان الرئاسي التونسي تعلن استقالتها لهذه الاسباب..

مديرة الديوان الرئاسي التونسي تعلن استقالتها لهذه الاسباب..
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، اليوم الاثنين، أنها قدمت استقالتها من منصبها لرئيس البلاد قيس سعيد، بعد سنتين من العمل.

العالم افريقيا

وقالت عكاشة في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل"، مضيفة "لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي، بما توفر لدي من جهد إلى جانب السيد رئيس الجمهورية".

وأضافت "لكنني اليوم، وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء."

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مديرة الديوان الرئاسي التونسي تعلن استقالتها لهذه الاسباب..