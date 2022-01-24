الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢
١٠:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

البنتاغون: لا دليل بعد على حتمية الهجوم الروسي على أوكرانيا

البنتاغون: لا دليل بعد على حتمية الهجوم الروسي على أوكرانيا
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن البنتاغون أن التوترات على الحدود الأوكرانية لا تزال قائمة، ولكنه لم يرصد بعد أي دليل على "حتمية الهجوم الروسي" على أوكرانيا.

العالم-الامريكيتان

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين: "نتابع الوضع عن كثب وباهتمام كبير جدا. وصدقوني أن لدينا صورة واضحة للغاية لما هو موجود لديهم هناك، وما يستمرون بنقله إلى غرب روسيا وبيلاروس".

وتابع: "من الواضح أننا نولي اهتماما كبيرا لما قد يكون دليلا على حتمية الهجوم".

وأضاف: "نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد، لكننا نتابع مثل هذه الدلائل عن كثب".

وزعم المتحدث باسم البنتاغون أن روسيا تواصل زيادة مجموعة القوات على الحدود مع أوكرانيا، بما في ذلك على أراضي بيلاروس، وأن واشنطن لا ترى دليلا على "خفض التوتر في المنقطة" بعد.

يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية والأوكرانية بشأن التحضير لأي هجوم على أوكرانيا ونفت وجود مثل هذه الخطط لديها.

روابط ذات صلة

البنتاغون ينشر فيديو يظهر لحظة مقتل 10 مدنيين أفغان بضربة جوية أمريكية

البنتاغون: لا نعتقد أن روسيا اتخذت قرارا نهائيا للهجوم على أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البنتاغون: لا دليل بعد على حتمية الهجوم الروسي على أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي: سنواصل الجهود الدبلوماسية في الحوار مع روسيا

الرد الأممي على "الانقلاب العسكري" في بوركينا فاسو

الدفاع الأمريكية تعلن رفع مستوى تأهب بسبب أزمة اوكرانيا

عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون استيلاءهم على السلطة

بدء التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية في إيطاليا