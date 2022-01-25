تحطم أحدث مقاتلة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

العالم - الأميركيتان

وبحسب بيان لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي: "الحادث وقع أثناء هبوط المقاتلة على سطح حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" في بحر الصين الجنوبي، في 24 يناير 2022.. وأثناء الحادث قفز الطيار بأمان وتم إنقاذه بواسطة مروحية عسكرية.. وأن الطيار في حالة مستقرة.. كما أصيب في الحادث سبعة بحارة، تم نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى في الفلبين، فيما عولج البحارة الآخرون على متن الحاملة" وفقا لـ "CNN"..

ولفت بيان الأسطول إلى أن الحادث وقع أثناء قيام الطائرة بطلعة طيران روتينية.

ويجرى حاليا التحقيق في الحادث الذي يعتبر الأول لطائرة من طراز"F35C".