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بايدن يشتم مراسلا تلفزيونيا سأله عن التضخم

بايدن يشتم مراسلا تلفزيونيا سأله عن التضخم
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بشتم مراسل فوكس نيوز بالبيت الأبيض، بيتر دوسي، عند محاولته طرح سؤال بشأن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

العالم - الأميركيتان

ردة فعل بايدن جاءت بعد جلسة عقدها، يوم الاثنين، لمناقشة سبل خفض الأسعار للعائلات الأمريكية.

فبعد تصريحاته سارع الصحفيون في طرح الأسئلة، على أمل أن يأخذ الرئيس بعضها، لكن موظفي البيت الأبيض قاموا بإغلاق البث.

غير أن الكاميرات والميكروفونات رصدت ردة فعل بايدن الذي قام بشتم مراسل شبكة فوكس نيوز، بيتر دوسي، بلفظ خارج عن المألوف، بسبب سؤاله عن التضخم، وإن كان التضخم يشكل عبئا سياسيا على الرئيس قبل الانتخابات النصفية للكونغرس.

ورد الرئيس الديمقراطي، الذي لم يكن على الأرجح يعلم أن ميكروفونه لا يزال مفتوحا، بتهكم: "إنها ميزة عظيمة، المزيد من التضخم!"، قبل أن يُسمع وهو يتمتم: "يا له من ابن ... غبي"، في إشارة منه إلى الصحفي السائل.

إلا أنه لاحقا وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، اتصل الرئيس، بايدن بمراسل الشبكة، بيتر دوسي، "لتنقية الأجواء" بعد أن تلفظ الرئيس بكلمة مهينة بحقه.

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بايدن يشتم مراسلا تلفزيونيا سأله عن التضخم

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