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في لقاء مع وزرائه..

الرئيس التونسي يدعو إلى "تطهير" القضاء

الرئيس التونسي يدعو إلى
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى "تطهير" القضاء، والإسراع في النظر في القضايا "التي يطالب الشعب التونسي" البت في فيها.

العالم - تونس

وجاء ذلك خلال استقبال سعيد بقصر قرطاج كلا من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتناول الاجتماع "الأوضاع الحالية للمرفق العمومي للقضاء وخاصة بالنسبة إلى طول فترة التقاضي، وإفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة في حين أن الشعب التونسي يطالب بها منذ أكثر من 10 سنوات"، وفق بيان للرئاسة.

وأكد سعيد على أن "القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع وعلى أنه لا بد من تطهيره ممن أثبت القضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات"، مشددا على أن "الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات فلا مال ولا مصاهرة يمكن أن يقيهم من المساءلة أمام قضاء عادل يطبق القانون على الجميع".

كما أكد الرئيس على أن القضاء "وظيفة لا يجب أن يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال، وعلى القضاة الشرفاء في هذه الأيام التاريخية أن يؤدوا رسالتهم كاملة وألا يحتكموا إلا للقوانين ولضمائرهم".

وأشار إلى أن "البعض يقاضى من أجل جريمة نشل أو سرقة في أسرع الأوقات في حين أن الذي نهب أموال الشعب ومازال ينهب مقدراته يبقى حرا طليقا".

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في لقاء مع وزرائه.. الرئيس التونسي يدعو إلى "تطهير" القضاء

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