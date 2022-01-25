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السفارة الأمريكية تتوقع تنفيذ "عصيان مدني" في السودان اليوم وتحذر رعاياها

السفارة الأمريكية تتوقع تنفيذ
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

أصدرت السفارة الأمريكية في الخرطوم، بيانا اليوم الثلاثاء، حذرت فيه من تطور الأوضاع في السودان ومن إمكانية حدوث "عصيان مدني" في العاصمة وفي المدن الأخرى.

العالم - السودان

وقالت السفارة في بيان نشرته على "فيسبوك" إن الخرطوم ومدن سودانية أخرى قد تشهد، اليوم الثلاثاء، عصيانا مدنيا يتم على إثره إغلاق الطرق من قبل المحتجين، وكذلك تعطل الأعمال، كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن تغلق قوات الأمن الجسور.

وأضافت أن الاحتجاجات والعصيان المدني قد يستمر في الأسابيع المقبلة.

ودعت السفارة رعاياها إلى تجنب الحشود والمظاهرات، وتوخي الحذر، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.

وتشهد السودان منذ سيطرة الجيش على السلطة في الـ25 من شهر أكتوبر الماضي، أوضاعا أمنية متوترة، في ظل تواصل الاحتجاجات المناهضة للسلطة العسكرية.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الثلاثاء، عن سقوط 3 قتلى برصاص قوات الأمن، خلال المظاهرات التي خرجت، أمس الاثنين، المناهضة لسيطرة الجيش على السلطة.

وقالت اللجنة في بيان على "فيسبوك" إن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين ارتفع إلى 76 قتيلا منذ يوم 25 أكتوبر الماضي.

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السفارة الأمريكية تتوقع تنفيذ "عصيان مدني" في السودان اليوم وتحذر رعاياها

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