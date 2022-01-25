إفتتاح كنيسة بيزنطية تعود للقرن الـ5 الميلادي في غزة

العالم - خاص بالعالم

واليوم وبعد الإنتهاء من أعمال الترميم في الموقع والتي استمرت نحو 3 سنوات، وبتكلفة بلغت نحو 250 ألف دولار افتتحتها وزارة السياحة والآثار في القطاع.

تبلغ مساحة الموقع نحو 800متر مربع ويتكون من صحن الكنيسة وثلاثة أروقة وأثار بنيت في الفترة البيزنطية على الطراز البازيلكي.

أما أرضية الموقع الفسيفسائية فتعتبر نادرة ومن الأكبر بين كنائس الشرق الأوسط وفق وزارة السياحة.

كذلك النصوص الستة عشر التي خطت على الجدران باللغة اليونانية القديمة فإنها تعد الأكبر إيضا في الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى النصوص القديمة زينت الجدران وبعضها من الرخام بزخارف هندسية ونباتية وحيوانية ومناظر ريفية وأدوات طبخ وصيد وأنهار وأشجار النخيل والعنب.



وفيما تم سقف الموقع الأثري بألواح خشبية ومعدنية، يمكن لزوار الموقع السير على جسور خشبية أقيمت فوق أرضية الفسيفساء.

هذا وأعدت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة الذي يقطنه اكثر من مليوني نسمة والمحاصر منذ 15 عاما اكثر من2200 بطاقة تعريف في السجل الوطني الالكتروني للحفاظ على الآثار في القطاع .







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