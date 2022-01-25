العالم - مراسلون

ناصر أبو حميد إبن مخيم الأمعري، شقيقه شهيد واشقاءه الأربعه يقبعون معه في سجون الإحتلال.

في الاسابيع الاخيرة عاد الرجل الذي عرف في الانتفاضة الاولى بالاسد المقنع"، الى الواجهة بعد ان اصابه مرض السرطان ورفض الاحتلال تقديم العلاج له الى ان دخل في غيبوبة وبات اليوم بين الحياة والموت.

من وصل اليوم بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية ومؤسسات حقوق الانسان المعنية بالاسرى الى خيمة الاعتصام المقامة على ابواب مخيم الامعري للاجئين تضامنا مع ابو حميد، وصل وأمله ان يستمع الى انباء جديدة عن حياة الرجل، الذي اكد شقيقه الذي زاره في مشفاه انه تحول الى هيكل عظمي لا يستجيب لاي علاج.

وكما يبدو فان لغة الاستجداء لم تعد تلقى اذانا صاغية لدى حكومة الاحتلال التي تصر على اعدام ابو حميد بدم بارد.

قضية ناصر ابو حميد تقود الاوضاع ليس فقط بالضفة الغربية، بل بفلسطين بشكل عام الى الانفجار.

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