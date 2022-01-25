112بالمئة نمو قيمة صادرات السلع الإيرانية إلى العراق عبر منفذ مهران

العالم - إيران

وأوضح "روح الله غلامي" اليوم الثلاثاء، أن الصادرات عبر منفذ مهران الإيراني بلغت 870 مليون دولار بنمو كمّي 119 بالمئة وسعري 112 بالمئة قياسا بالفترة المناظرة السابقة.

وأشار أن 400 شاحنة محملة بالسلع تعبر المنفذ نحو العراق يوميا وأن حجم الصادرات بلغ 1.736 مليون طن في الشهورالعشرة المذكورة.

وذكر غلامي أن بالسنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2021 كان قد تم تسجيل عبور 1542 شحنة ترانزيت بقيمة 553 مليون دولار إلى العراق عبر مهران.

يشار أن مدينة مهران الحدودية تقع في محافظة إيلام وتبعد 230 كلم من العاصمة العراقية بغداد وتمثل مركزا للنشاط التصديري وحركة المسافرين مع البلد الجار.