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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

شهداء صعدة والرد اليمني على العدوان، وقرار المحكمة والمشهد السياسي العراقي 

شهداء صعدة والرد اليمني على العدوان، وقرار المحكمة والمشهد السياسي العراقي 
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. وصول عدد شهداء مجزرةِ السجن الاحتياطي في صعدة شماليَ البلاد واحداً وتسعين شهيداً، ومئتين وستةً وثلاثين جريحاً. 

خاص بالعالم

وتشهد العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى تصعديا من قبل العدوان السعودي، فيما يواصل الجيش اليمني الرد على جرائم العدوان باستهداف العمقين السعودي والاماراتي.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. ردود المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى الطعن بدستوريةِ الجلسة الأولى لمجلس النواب والتي شهدتْ اختيارَ هيئةِ الرئاسة للبرلمان. وقررتْ إلغاءَ الأمرِ الولائي الخاص بالإيقافِ المؤقت لعملِ هيئةِ رئاسةِ البرلمان.

وعلّق زعيمُ التيارِ الصدري السيد مقتدى الصدر بالقول اِنّ القضاءَ العراقي اثبت مرةً اخرى نزاهتَه واستقلاليتَه وعدمَ رضوخِه للضغوطاتِ السياسية واكد المُضيَ قُدُما بتشكيلِ حكومةِ أغلبيةٍ وطنية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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