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رئيسي: في هذه الحالة فقط يمكن التفاوض مباشرة مع أميركا

رئيسي: في هذه الحالة فقط يمكن التفاوض مباشرة مع أميركا
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إمكانية التفاوض المباشر مع أميركا إذا أرادت الولايات المتحدة رفع الحظر الظالم عن إيران.

العالم - إيران

وفي حوار مباشر مع التلفزيون الإيراني أكد رئيسي قائلا: إذا كانت باقي الأطراف مستعدة لرفع العقوبات عن إيران يمكن التوصل إلى اتفاق جيد.

وقال: إذا رفعت واشنطن العقوبات فربما يكون هناك احتمال لإحياء اتفاق 2015 النووي.. المجال متوفر لتحقيق أي اتفاق إذا رفعت العقوبات الظالمة عن الإيرانيين.

وصرح الرئيس الإيراني: سنواصل المفاوضات النووية، لكن لن نربط كافة مسائلنا بها.. لكن المفاوضات ليست كل شيء بالنسبة لنا.

ولفت إلى أن التعاون مع روسيا هي إحدى الطرق لإفشال العقوبات المفروضة على إيران.

وفيما أشار إلى أن الطلب الأميركي للتفاوض المباشر ليس جديدا وتم طرحه عدة مرات، صرح رئيسي: أعلن الآن عن إمكانية التفاوض المباشر مع أميركا إذا أرادت رفع العقوبات الظالمة.

یتبع..

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رئيسي: في هذه الحالة فقط يمكن التفاوض مباشرة مع أميركا

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