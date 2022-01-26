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واشنطن توافق على صفقة عسكرية لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار

واشنطن توافق على صفقة عسكرية لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن البنتاغون، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع رادارات دفاع جوي وطائرات من طراز "سي -130 سوبر هيركليز" لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.

العالم - الأميركيتان

وقال البنتاغون إن عملية البيع المحتملة لـ12 طائرة من طراز "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز" تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار وتشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني، حسبما نقلت "رويترز".

سعت الحكومة المصرية إلى شراء 3 قطع غيار لرادارات أرضية من طراز "إس بي إس 48"، ومولدات بمحركات، ومعدات للتدريب وأدوات أخرى مرتبطة بها.

وأوضح البنتاغون إن شركة "لوكهيد مارتن" ستكون هي المقاول الرئيسي للطائرات، فيما قال إن شركة"إل3 هاريس تكنولوجيز"، ستكون المقاول الرئيسي للرادارات التي قد تصل تكلفتها إلى 355 مليون دولار.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونجرس بالصفقة المحتملة يوم الثلاثاء. ورغم موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو إتمام المفاوضات.

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