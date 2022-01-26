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العراق.. القبض على ثلاثة إرهابيين "خطرين" بينهم قيادي بارز

العراق.. القبض على ثلاثة إرهابيين
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفادت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، بإلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين بينهم المشرف على "الخطة الدفاعية" لمدينة الموصل قبل تحريرها من "داعش".

العالم-العراق

ذكرت الخلية، في بيان، أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال المعلومات الدقيقة واجباتها، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/إرهاب)”.

وأضافت، أن “الإرهابي الأول اعترف بعمله فيما يسمى (ديوان الجند الهندسة العسكرية) تم تكليفه بالإشراف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل ووضع خطة محكمة من حفر الخنادق والانفاق على طول خط الصد قبل تحريرها، لكونه ضابط في الجيش السابق”.

وبينت الخلية، أن “الإرهابي الثاني عمل بزرع العبوات الناسفة بما يسمى قاطع كركوك واشترك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في جبل عسل وعجيل واستمر بالعمل حتى عام ٢٠٢١ في انشاء الاوكار ووزرع العبوات لحين القاء القبض عليه”.

وتابعت: “اما الإرهابي الثالث فقد عمل بمايسمى (ديوان الجند) عسكر صلاح الدين الايوبي وتكليفه بمحاسبة المواطنين المخالفين لتعليمات عصابات داعش واشترك كذلك بعمليتين ارهابيتين ضد قوات البيشمركة”.

وأشارت الخلية، إلى “تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية”.

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