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لافروف: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تصرفات الغرب

لافروف: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تصرفات الغرب
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن نظام العلاقات الدولية يمر حاليا بتغيرات سلبية خطيرة، مشددا على أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصرفات الغرب إزاءها.

العالم - روسيا

وقال لافروف في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام مجلس الدوما الروسي: "هناك تغيرات جذرية على الصعيد الدولي، وهي ليست إيجابية تماما على أقل تقدير. النظام بأكمله يمر باضطرابات".

وأشار الوزير إلى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول "مواجهة النزعات التاريخية الموضوعية وكسب تفوق أحادي الجانب دون مراعاة مصالح الآخرين ودون أخذ المصالح المشروعة للدول الأخرى في عين الاعتبار إطلاقا".

وشدد لافروف على أن العالم "نضج" ولم يعد أحادي القطب، متعهدا بأن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصرفات الغرب إزاءها.

يتبع..

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