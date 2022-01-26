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شاهد.. مواقع التواصل توبخ الحريري

الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

وبخت مواقع التواصل سعد الحريري بسبب اعلانه تعليق حياته السياسية وعدم خوصه الانتخابات. 

العالم - لبنان

قبل اشهر قليلة من الانتخابات التشريعية في لبنان، اعلن رئيس الحكومة الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري تعليق حياته السياسية وعدم خوضه الانتخابات. الحريري اعلن موقفه هذا في خطوة كانت متوقعة، بعد البرود في علاقته مع السعودية وتحديدا ولي العهد محمد بن سلمان.

وبعد اعلان الحريري تعليق نشاطه السياسي، شهدت شوارع في العاصمة بيروت مسيرات تضامنية معه وطالب انصاره بعودته عن قراره وخوض الانتخابات كونه يحمل إرثَ والده رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

على مواقع التواصل كانت ردود الافعال مختلفة. فيما كان هناك شبه اجماع بان عزوف الحريري عن الترشح للانتخابات سببه تعليمات سعودية.

وعلق "رياض عبيد" علی القرار مغرداً "لا يحق له الانسحاب في زمن العسرة والبقاء في زمن اليسرة. العمل الجماهيري ليس نزهة".

وقال "داني واكيم":"سمير جعجع طعن سعد الحريري اول مرة لما خطفوه السعودية وما وقف معه. طعنه تاني مرة هلأ لمصالح شخصية وانتخابية. شعاره انا ومن بعدي الطوفان".

اما "جو قزي" فغرد:"كما كان لاغتيال رفيق الحريري ذيول خطيرة ما زلنا نعانيها، كذلك سيتبع انتحار سعد الحريري السياسي تداعيات وارتدادات خطيرة، ندعو الله ان يقوى اللبنانيون على تحملها".

وكتب "عامر":"يللي عم يصوِّر سعد الحريري بطل، بس يخبرني كيف بيفكر؟ سعد خايف؟ صح.. هرب؟ أكيد.. نفذ اوامر السعودية؟ مئة بالمئة. ترك جماعته لمصيرهم؟. نعم.. ما بدو يتحمل مسؤولية الانهيار؟ ايه.. لك اذا هيدا بطل على الدنيا السلام".

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