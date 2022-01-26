الاحتلال الأمريكي يخرج 130 صهريج نفط من سوريا إلى العراق

العالم-سوريا

ونقلت سانا عن مصادر محلية من منطقة اليعربية بريف الحسكة “أن 130 صهريجاً محملاً بالنفط السوري الخام سرقته قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع ميليشيا “قسد” من الآبار السورية تم إخراجها أمس على دفعات باتجاه قرية المحمودية العراقية الواقعة جنوب معبر الوليد غير الشرعي”.

وأوضحت المصادر أنه تم إخراج النفط المسروق عبر ممر فتحته قوات الاحتلال الأمريكي سابقا باتجاه قرية المحمودية العراقية لإفساح المجال أمام عشرات الشاحنات التي تحمل بضائع مهربة تابعة لميليشيا “قسد” لدخول منطقة الجزيرة السورية عبر معبر الوليد.

وفي السياق نفسه لفتت المصادر إلى أن رتلاً مؤلفاً من 46 براداً وشاحنة وناقلة محملة بمواد لوجستية تابعة للاحتلال الامريكي دخلت الأراضي السورية عبر المعبر ذاته بعد ساعات من خروج رتل الصهاريج.