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العدوان يعلن تنفيذ 31 عملية في اليمن

العدوان يعلن تنفيذ 31 عملية في اليمن
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن تحالف العدوان السعودي، اليوم الأربعاء، تنفيذ 31 عملية ضد "حركة أنصار الله" في مأرب والبيضاء وتعز خلال الساعات 24 الماضية.

العالم-السعودية

وادعى العدوان إن "عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرا ارهابيا".

وكان التحالف أعلن مساء يوم أمس الثلاثاء، بدء تنفيذ عملية على ما اسماه "أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات باليمن"، مدعيا أن "العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية" على حد تعبيره.

ويواصل طيران العدوان السعودي الاماراتي غاراته العنيفة على المدن السكنية في اليمن حيث شن اكثر من عشرين غارة فقط على العاصمة اليمنية صنعاء ما ادى الى اضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.

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