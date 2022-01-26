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دولة القانون: أمريكا تثير الفتن لتفتيت وحدة العراقيين

دولة القانون: أمريكا تثير الفتن لتفتيت وحدة العراقيين
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق محمد حسن، الاربعاء ، أن الولايات المتحدة تستخدم عصابات "داعش" الإجرامية كورقة ضغط على الحكومة العراقية لادامة تواجدها في العراق، فيما اشار إلى أن واشنطن تعمل على تفتيت وحدة العراقيين عبر الفتن.

العالم - العراق

وقال حسن لوكالة / المعلومة /، إن “دور امريكا في العراق مشبوه وغير سليم، ولا تراعي أي مبدأ قانوني أو اخلاقي”، مبيناً أن “واشنطن تستغل ملف داعش الارهابي سياسياً، فهي من تحرك خلايا هذه العصابات لأهدافها الخاصة وزرع الفتنة وتفتيت الشعب”.

وأضاف، أن “الاحتلال الامريكي يحكم بمبدأ القوة وأثارة البلبلة بعيداً عن اخلاقيات السياسية العامة والأعراف والقوانين وبعيداً حتى عن الإنسانية التي صدعت أمريكا رؤوس العالم بها”، مشيراً الى أن “واشنطن تحاول ان توصل رسالة مفادها ان من يخرج من الطوق الامريكي سيتعرض الى تدمير سياسي ومشكلات أخرى”.

واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن “امريكا تستعمل داعش كورقة ضغط على الحكومة العراقية من أجل ديمومة تواجد قواتها داخل العراق بذريعة حماية البلاد والمنطقة من الاعتداءات الإرهابية”.

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