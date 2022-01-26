الإمارات تعتقل كل من ينشر مقاطع فيديو لعملية اعصار اليمن

العالم-الامارات

وفي بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء، حذرت النيابة العامة من أن "مثل هذه المقاطع تعرض منشآت حيوية وعسكرية للخطر ومن شأنها أن تمس أمن واستقرار المجتمع".

وقالت إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من ينشرون هذه المواد، محذرة أفراد المجتمع من مخاطر نشر وتداول هذه المواد على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت إلى الالتزام بالقوانين السارية في الدولة، منبها إلى أن مخالفتها من شأنها إثارة البلبلة في المجتمع.

يشار إلى أن العمليات العسكرية الواسعة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بالصواريخ الباليستیة وسلاح الجو المسير على منشآت عسكرية وحيوية إماراتية في أبوظبي ودبي خلال الأيام الماضية، تم توثيقها ونشر مقاطع لها، الأمر الذي شكل حرجا للسلطات الإماراتية التي تسعى إلى إخفاء أي دليل يوثق عمليات الاستهداف بهدف التعتيم وفبركة الحقائق التي تثبت نجاح العمليات العسكرية اليمنية في العمق الإماراتي.

الجدير بالذكر أن قناة المسيرة نشرت في الـ 23 من مايو 2019م مشاهد لحظات تحليق وضرب طائرة "صماد3" لمطار أبوظبي والتي تم تنفيذها في يوليو 2018م، والتي اعتبرت ضربة استخباراتية وعسكرية مزدوجة، حيث تم الحصول على جزء من المشاهد من كاميرات المراقبة داخل مطار أبوظبي الدولي.