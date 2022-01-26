الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب زاده: على بريطانيا أن تفي بالتزاماتها بدلاً من التهديدات الجوفاء

خطيب زاده: على بريطانيا أن تفي بالتزاماتها بدلاً من التهديدات الجوفاء
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية في تغريدة على تويتر: "على بريطانيا بدلا من اللجوء إلى التهديدات الجوفاء، إنهاء تقاعسها، والوفاء بالتزاماتها، والتصرف بمسؤولية في العملية الحساسة لإنقاذ الاتفاق النووي ".

العالم - إیران

وكتب سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء، ردًا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تيراس: على بريطانيا بدلا من اللجوء إلى التهديدات الجوفاء، إنهاء تقاعسها، والوفاء بالتزاماتها، والتصرف بمسؤولية في العملية الحساسة لإنقاذ الاتفاق النووي".

وقال "بفضل أداء إيران المسؤول، لا يزال أمام الاتفاقية فرصة للبقاء".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن على بريطانيا اتباع نهج مماثل.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية قد اعلن رداً على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية بإن التصريحات التي لا معنى لها والتهديدات الجوفاء لا تقلل من المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذا البلد في انتهاك الاتفاق النووي ، ونصح الأطراف الأخرى ببذل قصارى جهدها لتوظيف طاقاتها لجعل هذه الفرصة الأخيرة لا تضيع على طاولة المفاوضات.

روابط ذات صلة

الخارجية الإيرانية: لن نقبل أي شروط مسبقة في محادثات فيينا 

خطيب زاده: إيران والصين تشهدان آفاقا جديدة للتعاون

خطيب زادة: حل المواضيع العالقة يتطلب قرارا سياسيا من واشنطن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خطيب زاده: على بريطانيا أن تفي بالتزاماتها بدلاً من التهديدات الجوفاء

ترامب يعلق على خطط بايدن لإرسال قوات إلى أوروبا

تنمية العلاقات الدولية بين ايران ودول المنطقة

العاصفة ياسمين تشل المناطق اللبنانية بأمطارها مع اشتداد البرودة

الإمارات تعتقل كل من ينشر مقاطع فيديو لعملية اعصار اليمن

حارس المنتخب المصري... 'الشناوي' يتعرض لإصابة قوية ويضطر لمغادرة مباراة الفراعنة و الأفيال 