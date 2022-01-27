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الأمم المتحدة تتجه لتمديد مهمتها السياسية في ليبيا

الأمم المتحدة تتجه لتمديد مهمتها السياسية في ليبيا
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

ذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي مدعو إلى تمديد مهمته السياسية في ليبيا حتى 15 سبتمبر من دون اتخاذ موقف من الانتخابات التي أرجئت بسبب الانقسامات بين أعضائه بشأن الملف الليبي.

العالم - لیبیا

وفي الأساس اقترحت بريطانيا مشروع قرار لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لسنة أخرى، ينص على ضرورة أن تتخذ السلطات الليبية "خطوات لتسهيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن".

وكان النص الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "وقف كل دعم" للمرتزقة في البلاد و"سحبهم فورا"، معبرا عن الأمل في "ألا تتدخل دول المنظمة في النزاع".

مع ذلك، قال دبلوماسيون إن عددا كبيرا من أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن عدم موافقتهم على الإشارات المختلفة في النص.

وقال دبلوماسيون إن السلوفاكي يان كوبيس استقال فجأة من منصب مبعوث في نوفمبر بسبب خلافات مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العملية الانتخابية.

وتم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر أخيرا وفشل الليبيون حتى الآن في الاتفاق على جدول زمني جديد.

وقال دبلوماسي إن الخلاف الذي تعمق مرة أخرى هذا الأسبوع بين أعضاء الأمم المتحدة "ليس مؤشرا جيدا" لليبيين و"لن يساعد المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز" في مهمتها.

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الأمم المتحدة تتجه لتمديد مهمتها السياسية في ليبيا

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