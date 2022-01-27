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خلال لقائه قيادات أمن البصرة.. الكاظمي يشدد على الحذر وعدم التراخي

خلال لقائه قيادات أمن البصرة.. الكاظمي يشدد على الحذر وعدم التراخي
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البصرة.

العالم-العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "ترأس اجتماعاً ضمّ القيادات العسكرية والأمنية في محافظة البصرة، وذلك خلال زيارته للمحافظة اليوم".

واستمع الكاظمي، وفق البيان، إلى "إيجاز عن الأوضاع الأمنية في المحافظة، وخطة الأجهزة الأمنية في تأمين المدن والنواحي والطرق الخارجية الرابطة بين البصرة وبقية المحافظات، وتابع سيادته تفاصيل الجهد الأمني والاستخباري، ومستوى الاحتياط والتعبئة، فضلاً عن خطط العمل اليومية، وخطط الطوارئ التي تعتمدها قواتنا الأمنية".

وشدد القائد العام للقوات المسلحة، على "ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البصرة واستقرارها، وأهمية متابعة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة أفرادها وتقديمهم للعدالة دون أدنى تهاون".

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