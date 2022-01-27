موسكو تعلق على محادثات وفد طالبان في النرويج

العالم- روسيا

وصرح نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، أثناء إحاطة إعلامية اليوم الخميس: بأن موسكو أولت اهتماما إلى الاجتماعات التي أجراها وفد "طالبان" في أوسلو مع مسؤولين من عدد من الدول وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني.

وتابع: "نرى في هذه اللقاءات من جانب خطوة نحو اعتراف المجتمع الدولي بحركة "طالبان"، ومن جانب آخر كتحرك صوب تعزيز الثقة بين النظام الحاكم في كابل وممثلين عن الأوساط الاجتماعية والسياسية الأفغانية الأخرى".

وأعرب الدبلوماسي عن استعداد موسكو لاستضافة محادثات بين "طالبان" وممثلين عن المجتمع الأفغاني.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة وفد "طالبان" برئاسة وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها الحركة، أمير خان متقي، كانت الأولى من نوعها منذ عودة "طالبان" إلى سدة الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي.