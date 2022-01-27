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تنفيذ المرحلة الاخيرة من مناورات للحرس الثوري في شرق ايران

تنفيذ المرحلة الاخيرة من مناورات للحرس الثوري في شرق ايران
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

اقيمت المرحلة الاخيرة من المناورة الامنية والهجومية للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في مدينة زيركوه التابعة لمحافظة خراسان جنوبي شرقي ايران.

العالم-إيران

وجرت المرحلة الأخيرة من المناورات الأمنية والهجومية من قبل مقر ثامن الائمة (ع) للقوات البرية لحرس الثورة بشعار يا فاطمة الزهراء (ع) وفي المنطقة العامة والحدودية شاهرخت في خراسان جنوبي.

الهدف من هذه المناورات هو تعزيز وتحسين الاستعداد القتالي والدفاعي لوحدات القوة البرية للتعامل مع التهديدات المحتملة والجماعات الإرهابية - التكفيرية ، وكذلك نقل الخبرة إلى الجيل الجديد من قوات الحرس الثوري.

وجرت المناورة التي استغرقت 7 أيام، على أرض بمساحة 500 كيلومتر مربع تقريبا وشاركت فيها وحدات ’’المسيّرات، والقوة الجوية، والمدرعات، والمدفعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمشاة، والمغاوير، والحرب الإلكترونية‘‘ للتدرب على إجراء العمليات المختلطة الرامية إلى التصدي للتهديدات الإرهابية المحتملة.

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