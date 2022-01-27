بفوزها أمام العراق...ايران تتأهل لمونديال قطر 2022+فيديو

العالم-إيران

وضمن منتخب ايران لكرة القدم بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022 بعد فوزه اليوم على المنتخب العراقي 1 - 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس في طهران في اطار الجولة السابعة للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022 .

وبهدف "مهدي طارمي"، حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم فوزا 1-0 على العراق ليتأهل إلى المونديال للمرة السادسة.

ولعب للمنتخب الايراني في هذه المباراة، امير عابدزاده، شجاع خليل زاده، محمد حسين كنعاني زادكان ، اميد نور افكن ، صادق محرمي، سعيد عزت اللهى، وحيد أميري، علي قلي زاده ، وسامان قدوس ، وعلي رضا جهانبخش ومهدي طارمي.

وحكم المباراة طاقم حكام استرالي وهم كريستوفر جيمس بيث حكماً أول، إلى جانب أنطون ستينين وآشلي وارويك بيكهام، مساعدي الحكم ، وشون روبرت إيفانز مساعد رابع للحكم.

فيما ضمت تشكيلة المنتخب العراقي امام ايران فهد طالب، احمد ابراهیم، میثم جبار، فراس بطرس، محمد علی عبود، سعد عبدالامیر، حسن رائد، امیر العماری، بشار رسن، ایمن حسین و احمد فرحان.

وحكم المباراة طاقم حكام استرالي وهم كريستوفر جيمس بيث حكماً أول، إلى جانب أنطون ستينين وآشلي وارويك بيكهام، مساعدي الحكم ، وشون روبرت إيفانز مساعد رابع للحكم.

وحضر النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، ووزير الرياضة والشباب حميد سجادي، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رضا صالحي أميري ، ومجموعة من المسؤولين والرياضيين في ملعب ازادي تعبيرا عن دعمهم وتشجيعهم للمنتخب الايراني.

تجدر الاشارة الى ان المنتخبين الايراني والعراقي قد لعبا مباراة اليوم بغياب عدد من لاعبيهما بسبب اصابتهم بفيروس كورونا، فقد اكدت التقارير اصابة 5 لاعبين ايرانيين و 8 لاعبين عراقيين بهذا المرض، الامر الذي اضطرهما للاستعانة بالبدلاء.

ففي البداية تاكدت في صفوف المنتخب الایراني اصابة مجيد حسيني واحمد نوراللهي واحسان حاج صفي وسردار آزمون ومن ثم غادر مهدي قائدي المعسكر التدريبي لتاكد اصابته.

الا ان آخر نتيجة اخر فحص جرى للاعب سردار آزمون، الذي يرافق ناديه زينيت في معسكر تدريبي في دبي، خرجت سلبية، لذا طلب الانضمام للمعسكر التدريبي للمنتخب الوطني الا ان ناديه عارض ذلك بحجة ان طلب الاتحاد الايراني وصل اليه متاخرا وان القرار بيد النادي في هذه الحالة حسب تعليمات الفيفا.

وفي صفوف العراق تاكدت اصابة 8 لاعبين بكورونا، ففي البداية ثبتت اصابة یاسر قاسم وامجد عطوان ومناف یونس وسعد ناطق بكورونا ومن ثم اضيف اليهم 4 آخرون وهم مصطفی ناظم وشیرکو کریم وحسین علي وحسین جبار.

ويبلغ رصيد ايران بعد فوزه على العراق 19 نقطة في صدارة المجموعة حصدها من الفوز على سوريا 1-0 و 3-0 والعراق 3-0 والامارات 1-0 ولبنان 2-1 والتعادل مع كوريا الجنوبية 1-1 وفوزه على العراق اليوم 1-0.

وتاتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 14 نقطة ومن ثم الامارات ولها 6 نقاط ولبنان 5 نقاط والعراق 4 نقاط وسوريا 2 نقطة.