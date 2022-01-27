شاهد..احتفالات تعم ايران بتأهل منتخبها الكروي لمونديال قطر 2022

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وقال مواطن ايران مشارك في الإحتفالات أن تأهل المنتخب الإيراني هو فخر لنا وسعادة كبيرة، نحن نزلنا الى الشارع بهذه الأجواء الباردة.

وقالت مواطنة اخرى بأنها سعيدة جدا بتأهل المنتخب الإيراني الى مونديال 2022 حيث عبرت عن شكرها للمنتخب الإيراني.

وكان قد حجز المنتخب الإيراني لكرة القدم بطاقة التأهل إلى مونديال قطر بفوزه 1-0 على العراق.

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وضمن منتخب ايران لكرة القدم بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022 بعد فوزه اليوم على المنتخب العراقي 1 - 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس في طهران في اطار الجولة السابعة للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022 .

وبهدف "مهدي طارمي"، حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم فوزا 1-0 على العراق ليتأهل إلى المونديال للمرة السادسة.

ولعب للمنتخب الايراني في هذه المباراة، امير عابدزاده، شجاع خليل زاده، محمد حسين كنعاني زادكان ، اميد نور افكن ، صادق محرمي، سعيد عزت اللهى، وحيد أميري، علي قلي زاده ، وسامان قدوس ، وعلي رضا جهانبخش ومهدي طارمي.