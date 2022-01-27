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شاهد.. سياسة الإحتلال العنصرية تجاه منطقة النقب

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم تطورات في داخل الكيان الصهيوني منها اعتقالات واسعة في النقب المحتل وتواصل الاعتداءات على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ومصادرة اراضي ابناء الناصرة وشفا عمر المحتلتين وتزايد مقتل جنود في جيش الإحتلال في التدريبات.

العالم - خاص العالم

وقال المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة أن ما جرى في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة هو في إطار السياسة الصهيونية منذ تشكيل الكيان الإحتلال التي تنص على الإستيطان والعنصرية وصهيونية.

وأضاف عواضة خلال مشاركته في برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية أن الحكومة الجديدة في كيان الإحتلال هي حكومة استيطانية متطرفة جدا حيث تقوم بترجمة سياستها في منطقة النقب بتوسيع الإستيطان وتهجير الفلسطينيين وتغيير الطابق الديموغرافي المنطقة.

وأكد عواضة على ان هناك تركيز من قبل الحكومة الإسرائيلية في تفريغ النقب من محتواه الفلسطيني وتحويل المنطقة الى مناطق استيطانية عبر بناء مستوطنات جديدة وقواعد عسكرية خاصة أن جوهر العقيدة الإسرائيلية يقول اذا اردنا الدفاع عن تل أبيب علينا الصمود في النقب.

وأوضح عواضة بأن القوات الإسرائيلية الخاصة قامت بشن حملة اعتقالات واسعة في النقب خلافاً للقانون الدولي حيث اعتقلت القوات الصهيونية اي شخص يقف في الشارع وهذا الأمر يشبه بدرجة كبيرة بما حدث في القدس المحتلة ابان معركة سيف القدس.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

https://www.alalam.ir/news/6017118

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