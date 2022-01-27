بعد إقبال كبير.. تمديد التسوية في درعا ليومين إضافيين

العالم-سوریا

وذكرت سانا أن الجهات المعنية مددت فترة إجراء التسوية للراغبين من أبناء المحافظة ليومي الجمعة والسبت القادمين وذلك نظراً للإقبال الكبير الذي شهده مركز التسويات في قصر الحوريات بمدينة درعا اليوم لإفساح المجال لجميع الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وكانت الجهات المعنية فتحت صباح الخمیس مركز قصر الحوريات وسط مدينة درعا ليوم واحد لإتاحة الفرصة أمام الراغبين بتسوية أوضاعهم ولم تمكنهم الظروف خلال الفترة السابقة من القيام بذلك.

وشهد المركز منذ ساعات الصباح الأولى إقبالاً من المواطنين الراغبين بتسوية أوضاعهم وسط إجراءات ميسرة من الجهات المعنية.

وبدأت عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة درعا في آب الماضي انطلاقاً من حي درعا البلد وشملت تباعاً معظم مناطق الريف واستمرت حتى الخامس والعشرين من تشرين الأول وذلك في إطار جهود الدولة لضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في المحافظة.