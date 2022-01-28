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في اطار تفقده للمدن الايرانية

رئيسي يصل محافظة جيلان

رئيسي يصل محافظة جيلان
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

قي اطار تفقده وجولاته الاسبوعية في المحافظات والمدن الايرانية، وصل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اليوم الجمعة الى محافظة جيلان (شمال).

العالم - ايران

وقال رئيسي في مطار المحافظة، إن المحافظة تتمتع بالكثير من الامكانيات، من بينها الاقتصاد البحري والسياحة، وان هذه الامكانيات قادرة على حل المشاكل التي تعاني منها، كمشكلة البطالة وتوفير فرص العمل التي تؤرق بعض الاهالي في المحافظة.

واشار رئيسي الى أنه سيبحث الوضع المعيشي وكذلك سائر القضايا المواضيع في المحافظة، منوها الى انه خلال اجتماعه بالمحافظ وممثل قائد الثورة في المحافظة سيقدم العديد من المقترحات التي ربما تتبلور فيما بعد على شكل قرارات ومشاريع.

ولفت رئيسي الى أن العمل يمضي قدما في المحافظة إلا ان الحكومة ستبذل المزيد من الجهود الجدية لمتابعة المشاريع والقرارات التي صدرت، معربا عن أمله بأن تشكل المشاريع الناجحة بداية لحل الشماكل التي تعاني منها المحافظة.

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