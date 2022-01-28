أمير عبد اللهيان يبحث ملفات اليمن وأفغانستان والنووي مع غوتيريش

العالم - ايران

وفيما اشار امير عبد اللهيان الى تصعيد غارات العدوان على المناطق المدنية في اليمن أكد ان ايران تدعم الحل السياسي لانهاء الحرب في هذا البلد.

وتطرق أمير عبد اللهيان الى التحركات الأخيرة للأمم المتحدة في اليمن، داعيا الى ضرورة بذل المزيد من الجهود خاصة على الصعيد الانساني في هذا البلد المنكوب.

كما دعا أمير عبد اللهيان الى ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأزمة الإنسانية في افغانستان وأوضاع اللاجئين الأفغان الذين استضافتهم ايران مؤخرا، منوها الى أن ايران استقبلت مؤخرا قرابة ثمانمائة ألف لاجئ جديد من أفغانستان وهو ما يستدعي اهتماما ومشاركة عالمية جادة.

أمير عبد اللهيان أكد للأمين العام للأمم المتحدة ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان واستعداد ايران لتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية اليها.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية في فيينا لالغاء الحظر عن ايران، وصف أمير عبد اللهيان وتيرة المفاوضات بالايجابية مؤكدا على جدية ايران في التوصل الى اتفاق جيد وبأقصر فترة ممكنة، وفيما اشار الى أن ايران لا تثق بالادارة الأميركية دعا الى ضرورة القيام بخطوات عملية وملموسة ويمكن التثبت منها من أجل التوصل الى اتفاق قوي ومستديم.

من جانبه أشاد غوتيريش بالمواقف الايرانية البناءة من أجل ارساء السلام وانهاء الحروب والاهتمام بالقضايا الانسانية واطلاق الحوار السياسي لحل الأزمة اليمنية.

ودعا غوتيريش الى استمرار الجهود من أجل تشكيل حكومة واسعة في أفغانتسان تتألف من جميع القوى والقوميات الأفغانية، ودعا أيضا الى ضرورة توفير الظروف اللازمة ليتمتع الجميع وخاصة النساء والاطفال بالحقوق الانسانية.

وفيما يتعلق بمفاوضات فيينا أكد غوتيريش ترحيبه بالغاء الحظر عن ايران وأي تقدم تحرزه المفاوضات، مشددا على أن الأمم المتحدة تدعم بالكامل التوصل الى اتفاق نووي.