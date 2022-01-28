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تساقط امطار وتحذيرات من الثلوج في الاردن

تساقط امطار وتحذيرات من الثلوج في الاردن
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

الأجواء باردة جداً وغائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، مع سقوط زخات من المطر على فترات في شمال ووسط الاردن وأجزاء من المناطق الشرقية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

العالم-الأردن

ونقل موقع الوكيل الاخباري , ان الأجواء شديدة البرودة، وغائمة جزئيا، مع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، ومع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة. وفي خليج العقبة,الأجواء باردة مع ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذيرات بخطر الثلوج المتراكمة فوق المرتفعات الجبلية وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية. واحتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بسبب ذوبان الثلوج.

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تساقط امطار وتحذيرات من الثلوج في الاردن

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