الرئيس الايراني يؤكد على اهمية انجاز الممر الدولي 'شمال - جنوب'

العالم - ايران

خلال زيارته للمنطقة الحرة في ميناء انزلي بمحافظة جيلان شمال ایران اعتبر رئيسي ان استمكال انشاء خط سكة حديد يربط مدينة رشت (مركز المحافظة) وميناء كابين على بحر قزوين بانه أحد أهم المشاريع الوطنية في محافظة جيلان وحتى في البلاد، والذي ، إذا تم تدشينه يمكن أن يكمل معظم مشروع ممر الشمال الى الجنوب.

واوضح الرئيس الايراني إن خط سكة حديد رشت – أستارا (شمال غرب) سيقلل من مسافة الشحن عبر ممر الترازيت بين الشمال والجنوب نحو 20 يومًا، لذلك ستوظف الحكومة كل قدراتها لإنجاز هذا المشروع.

وتفقد رئيسي المنشأت والبنى التحتية في المنطقة التجارية الحرة يميناء أنزلي، وخاصة السلم المتحرك قيد الإنشاء، والقسم الذي يربط سكة الحديد بالميناء، وبرج المراقبة في ميناء كاسبين وخط سكة الحديد قيد الإنشاء في المنطقة.

واكد الرئيس الايراني ضرورة الإسراع بانجاز مشروع ربط مجمع ميناء كاسبين وميناء أنزلي بشبكة سكك الحديد الوطنية، وقال: فضلا عن ذلك يجب شراء سفن شحن جديدة لتطوير ممر الشمال - جنوب وتنمية العلاقات مع دول أوراسيا وبحر قزوين.

يذكر انه یجري حاليا انشاء مشروع سكة ​​حديد رشت – أنزلي في قطعتين وأيضًا مشروع رشت بير بازار - كاسبين بطول 35 كم وهما من المشاريع الهامة ذات الأولوية التي تمت المباشرة بهما من قبل الحكومة السابقة ويجري حاليا بناء البنية التحتية للقطعتين 6 و 7 من هذا المحور، وبدأت عملية ربط بير بازار رشت بميناء كاسبين بشكل جدي.