تونس..حكم قضائي بحق الغنوشي

العالم - تونس

وحسب ما نقلت روسيا اليوم، بأن "محامي راشد الغنوشي كان قد حضر في حقه أمام هيئة الدائرة الجناحية خلال جلسة 20 يناير الجاري وترافع بخصوص عدم وجود أي مخالفة في حق منوبه"، معتبرا أن "لا دخل له في بث إحدى القنوات التلفزية اجتماعا انتخابيا نظمه الغنوشي.

وأن "أغلب المحالين على الدائرة الجناحية من أجل مخالفة قانون الاشهار السياسي لم يحضروا أولى جلسات المحاكمة الأسبوع الفارط وطلب محامون في حقهم التأخير لاعادة الاستدعاء أو إعداد وسائل الدفاع لتستجيب هيئة المحكمة وتؤخر النظر الى جلسة يوم 7 فبراير المقبل".