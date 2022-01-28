الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الديلمي: ما يحصل في اليمن جرائم حرب

الديلمي: ما يحصل في اليمن جرائم حرب
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

قال القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان في صنعاء علي الديلمي إن تحالف العدوان اعتاد أن ينكر تورطه في كل الجرائم ثم يعود ويعترف بها".

العالم- اليمن

وأضاف في مداخلة على قناة المسيرة، اليوم الجمعة، أن "الصمت الدولي تجاه جرائم السعودية والإمارات وأمريكا بالشكل الحالي يعد تواطؤ مع المجرم".

وأشار الديلمي إلى أن ما يحصل في اليمن جرائم حرب وقادة تحالف العدوان يجب أن يحولوا إلى المحكمة الدولية.

وأوضح أن وزارة حقوق الإنسان مستمرة في رصد كل جرائم العدوان والعمل مع كل منظمات حقوق الإنسان لمعاقبة تحالف العدوان وعدم السماح له بالإفلات من العقاب.

ولفت الديلمي إلى أن المنظمات الإغاثية الدولية تتلاعب بأرقام أموال المانحين، مُطالبا المنظمات الإغاثية الدولية بالتركيز على احتياجات الشعب اليمني وليس المتطلبات الإدارية، مختتما تصريحاته بالقول: الآن ليس وقت البرامج الأممية بل هو وقت تأمين احتياجات الشعب اليمني الأساسية".

روابط ذات صلة

واشنطن بوست: امريكا طرف مباشر في الحرب ضد اليمن

مسيرات إيرانية بعد صلاة الجمعة تدين استمرار العدوان على اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مجهولون يستهدفون بالصواريخ مطار بغداد الدولي..إليكم التفاصيل

العاصفة تشتد في لبنان وفرق حزب الله بالمرصاد  

لهذا السبب.. واشنطن تقرر منع 130 مليون دولار معونة عن مصر

فيروس 'كورونا' يتربص بالمنتخب المغربي قبل مواجهة مصر

145سلعة ارتفعت أسعارها بنسبة 98% في لبنان

السيد الحكيم يدعو لتحقيق فوري باستهداف مطار بغداد