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هنغاريا تتلقى طلبا من واشنطن بنشر قوات إضافية للناتو على أراضيها

هنغاريا تتلقى طلبا من واشنطن بنشر قوات إضافية للناتو على أراضيها
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده تلقت طلبا من الولايات المتحدة بنشر قوات إضافية تابعة للناتو على أراضيها.

العالم ـ أوروبا

وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي إن وزارة الدفاع الهنغارية تجري مفاوضات حول هذا الطلب، وأنه "لم يسمع من أحد عن 1000 فرد".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في وقت سابق أن أعضاء الناتو يدرسون تشكيل وحدات قتالية جديدة يبلغ عدد أفرادها ألف شخص، فى رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا، على غرار تلك الموجودة في دول البلطيق وبولندا.

واتهمت كييف حكومة هنغاريا بـ"عرقلة" التعاون بين أوكرانيا والناتو، بعد تصريحات سيارتو عن انتهاك حقوق الأقلية الهنغارية في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصدر في الخارجية الهنغارية، أن بودابست لا تريد نشوب حرب باردة جديدة بين روسيا والغرب، وتؤيد إجراء المفاوضات بين الجانبين.

وكانت قناة CNN ذكرت الأربعاء أن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها إمكانية نشر آلاف العسكريين الإضافيين في دول الناتو الواقعة شرق أوروبا "قبل الغزو الروسي" المحتمل لأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية السلوفاكية أمس الخميس الأنباء حول بحث حلف الناتو إمكانية نشر وحدة عسكرية له في سلوفاكيا.

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